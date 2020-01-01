Десна — Днепр-1 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Десна проиграла, пропустив два гола в компенсированное время.

Днепр-1 scdnipro1.com.ua

Черниговская Десна со счетом 0:2 проиграла Днепру-1 домашний матч 19-го тура чемпионата Украины.

Оба гола гостей забил хорватский полузащитник Марио Чуже. В компенсированное время первого тайма он, получив пас из глубины, переиграл по очереди защитника и вратаря десны Игоря Литовку. А в компенсированное время второго тайма хорват добил мяч в ворота после того, как Литовка неудачно отбил перед собой мяч после штрафного удара в исполнении Александра Пихаленка.

Десна - Днепр-1 - 0:2

Голы: Чуже, 45+1, Чуже 90+4.



Десна: Литовка — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой (Картушов, 72) — Гуцуляк (Безбородько, 83), Чепурненко (Домбровский, 46), Огиря, Калитвинцев — Тотовицкий — Будковский.



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Цуриков, 68), Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Когут (Ди Франко, 78) — Довбик (Хобленко, 88).



Предупреждения: Безбородько — Адамюк, Безбородько.