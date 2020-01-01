Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Десна дома проиграла Днепру-1, пропустив в компенсированное время

Комментариев: 0
Оба гола хозяева пропустили в компенсированное время.
Десна - Днепр
Десна - Днепр
facebook.com/desnafc

Черниговская Десна проиграла Днепру-1 домашний матч 19-го тура чемпионата Украины.

В самом начале матча команды обменялись опасными, но неточными ударами, затем в середине первого тайма отлично отработали вратари, обезвредив по одному опасному удару. Вскоре случился еще один безрезультатный обмен моментами, однако на перерыв Днепр-1 ушел лидером. В компенсированное время Марио Чуже получил мяч в штрафной площадке Десны и без проблем переиграл защитника и вратаря северян Игоря Литовку.

Во втором тайме опасных моментов было меньше. Сначала удар Андрея Тотовицкого обезвредил вратарь Днепра-1 Валерий Юрчук. Через семь минуту Тотовицкий пробил мимо ворот. Однако Десна не только не смогла сравнять счет, а пропустила второй гол. В компенсированное время Днепр-1 получил право на штрафной удар. Литовка отбил удар Александра Пихаленка перед собой, а Марио Чуже после этого добил мяч в ворота и Днепр-1 одержал гостевую победу со счетом 2:0.

После этого поражения Десна остается на четвертом месте и отстает от лидирующего Динамо на 13 очков. Днепр-1 поднялся на восьмую позицию и отстает от зоны выхода в еврокубки на восемь очков. 

Десна — Днепр-1 0:2

Голы: Чуже, 45+1, 90+4

Десна: Литовка — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой (Картушов, 72) — Гуцуляк (Безбородько, 83), Чепурненко (Домбровский, 46), Огиря, Калитвинцев — Тотовицкий — Будковский.

Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Цуриков, 68), Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Когут (Ди Франко, 78) — Довбик (Хобленко, 88).

Предупреждения: Безбородько — Адамюк, Безбородько.

Поделись:
Теги: УПЛ, Десна, Днепр-1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь