Десна дома проиграла Днепру-1, пропустив в компенсированное время

Оба гола хозяева пропустили в компенсированное время.

Черниговская Десна проиграла Днепру-1 домашний матч 19-го тура чемпионата Украины.

В самом начале матча команды обменялись опасными, но неточными ударами, затем в середине первого тайма отлично отработали вратари, обезвредив по одному опасному удару. Вскоре случился еще один безрезультатный обмен моментами, однако на перерыв Днепр-1 ушел лидером. В компенсированное время Марио Чуже получил мяч в штрафной площадке Десны и без проблем переиграл защитника и вратаря северян Игоря Литовку.

Во втором тайме опасных моментов было меньше. Сначала удар Андрея Тотовицкого обезвредил вратарь Днепра-1 Валерий Юрчук. Через семь минуту Тотовицкий пробил мимо ворот. Однако Десна не только не смогла сравнять счет, а пропустила второй гол. В компенсированное время Днепр-1 получил право на штрафной удар. Литовка отбил удар Александра Пихаленка перед собой, а Марио Чуже после этого добил мяч в ворота и Днепр-1 одержал гостевую победу со счетом 2:0.

После этого поражения Десна остается на четвертом месте и отстает от лидирующего Динамо на 13 очков. Днепр-1 поднялся на восьмую позицию и отстает от зоны выхода в еврокубки на восемь очков.

Десна — Днепр-1 0:2

Голы: Чуже, 45+1, 90+4



Десна: Литовка — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой (Картушов, 72) — Гуцуляк (Безбородько, 83), Чепурненко (Домбровский, 46), Огиря, Калитвинцев — Тотовицкий — Будковский.



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Цуриков, 68), Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Когут (Ди Франко, 78) — Довбик (Хобленко, 88).



Предупреждения: Безбородько — Адамюк, Безбородько.