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Мариуполь — Минай 0:0 видеообзор матча чемпионата Украины

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Матч между середняками УПЛ завершился сухой ничьей.

Мариуполь - Минай
Мариуполь - Минай
fcmariupol.com

Мариуполь сыграл вничью со счетом 0:0 домашний матч 19-го тура чемпионата Украины против закарпатского Миная.

Хозяева доминировали в этом матче, но забить у них не получилось. Во многом, благодаря надежной игре Миная в обороне. Сами закарпатцы практически не проявляли активности в атаке и не смогли создать ниОК одного опасного момента у ворот Мариуполя.

Мариуполь — Минай 0:0

Мариуполь: Гальчук — Драмбаев (Стасюк, 65), Быков (Мампаси, 64), Чоботенко, Кирюханцев — Танковский, Мишнев — Очеретько (Горбунов, 59), Бондаренко (Чех, 74), Кащук (Топалов, 46) — Кулаков

Минай: Попович — Маебе, Матич, Лопыренок, Снижко — Малепе, Хахлев — Кожанов (Пыняшко, 67), Нуриев, Петрусенко — Ахмедзаде (Шиндер, 67)

Предупреждения: Танковский — Снижко, Хахлев

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Теги: УПЛ, Мариуполь, Минай
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