Мариуполь и Минай расписали ничью в УПЛ

Команды сыграли в нулевую ничью.

В рамках 19-го тура чемпионата Украины Мариуполь на своем поле сыграли вничью с Минаем.

Азовский клуб доминировал на протяжении всей встречи, однако до опасных моментов так и не дошло. Минай, который с самого начала играл в обороне, сумел удержать свои ворота взаперти, но вот голевых моментов сам и не создал. Команды завершили поединок в нулевую ничью.

В турнирной таблице Мариуполь занимает девятое место с 18 очками, а Минай же идет на 12-м месте с 14 баллами

Мариуполь — Минай 0:0

Мариуполь: Гальчук — Драмбаев (Стасюк, 65), Быков (Мампаси, 64), Чоботенко, Кирюханцев — Танковский, Мишнев — Очеретько (Горбунов, 59), Бондаренко (Чех, 74), Кащук (Топалов, 46) — Кулаков

Минай: Попович — Маебе, Матич, Лопыренок, Снижко — Малепе, Хахлев — Кожанов (Пыняшко, 67), Нуриев, Петрусенко — Ахмедзаде (Шиндер, 67)

Предупреждения: Танковский — Снижко, Хахлев