Лидер Шахтера покинет клуб по окончанию сезона - источник

Бразилец Тайсон продолжит карьеру на родине.

Вингер донецкого Шахтера Тайсон покинет клуб по окончанию сезона, об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, Тайсон намерен вернуться в Бразилию, чтобы продолжит карьеру в Интернасьонале.

Сейчас клуб с игроком находятся на продвинутой стадии переговоров.

В текущем сезоне Тайсон провел 15 игр за Шахтер в УПЛ, в которых забил два гола и выполнил одну голевую передачу.