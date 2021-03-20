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Лидер Шахтера покинет клуб по окончанию сезона - источник

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Бразилец Тайсон продолжит карьеру на родине.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Вингер донецкого Шахтера Тайсон покинет клуб по окончанию сезона, об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, Тайсон намерен вернуться в Бразилию, чтобы продолжит карьеру в Интернасьонале.

Сейчас клуб с игроком находятся на продвинутой стадии переговоров.

В текущем сезоне Тайсон провел 15 игр за Шахтер в УПЛ, в которых забил два гола и выполнил одну голевую передачу.

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Теги: Тайсон, футбол, Шахтер, УПЛ
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