Экс-легионер Динамо: В клубе ужасная структура

Александар Пантич рассказал об игре в Динамо.

Бывший футболист киевского Динамо Александар Пантич поделился воспоминанием о периоде выступлений за киевский клуб.

"У Динамо Киев ужасная структура. Я подписал отличный контракт, но никогда не чувствовал себя хорошо в спортивном плане. Я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но отношения с тренером (Сергеем Ребровым - прим.) вообще не сложились. Я был в Динамо два года, так как думал, что это лучший вариант для моего будущего.

Мой переход в Кадис из Динамо не получился из-за травм (Александар выступал за Кадис, но полноценный трансфер не состоялся - прим.). У меня были и другие предложения, но финансово они были далеки от моего контракта в Киеве", - приводит слова Пантича Marca.

Напомним, Пантич выступал за Динамо в 2019-2019 годах. За это время он провел 20 игр, в которых сделал одну голевую передачу.