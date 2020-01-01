Сбор юношеской сборной Украины отменили из-за коронавируса

Сборная Украины U-18 не будет проводить весенний тренировочный сбор.

Юношеская сборная Украины U-18 не будет проводить тренировочный сбор из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, и введением локдауна.

Как сообщает официальный сайт УАФ, было принято решение отменить сбор команды, который должен был начаться 22 марта.

В рамках сбора команда Александра Петракова должна была провести товарищеский матчи против молодежных составов Ворсклы (Полтава) и Колоса (Ковалевка) в качестве подготовки к квалификационному раунду Евро-2022 (U-19).

Отметим, что квалификационный раунд Евро-2022 состоится в Польше с 6 по 12 октября. Сборной Украины предстоит сыграть против Польши, Финляндии и Мальты.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели строгий карантин и запретили проводить спортивные соревнования со зрителями.