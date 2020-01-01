Распад одиозного дуэта?: Кополовец заговорил об отставке Кобина

Минай на грани вылета из УПЛ.

Спортивный директор и полузащитник Миная Михаил Кополовец прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера клуба Василия Кобина.

“Вы понимаете, такая тренерская работа. Если нет результата, то все может быть. Но у меня такой информации нет. Поэтому мне трудно это комментировать. Но вы знаете, как часто такое случается. Вот я недавно давал интервью - слова перекручивают, вырывают из контекста. Трудно комментировать, правда ли это. Но все может произойти. Такая специфика тренерской работы.

Вы поймите, мы все профессионалы, все все понимают. В любой команде, где не лучшие результаты, есть определенный напряг. Но последнее решение всегда за президентом.

Как можно быть довольным, когда нет результата? Понятно, что есть “напряг“. Трудно что-то комментировать, когда команда не выигрывает, особенно в тех матчах, где нужно брать очки: Львов, Ингулец. Теперь надо брать очки там, где их еще труднее взять. Это футбол, что тут можно сказать“, - приводит слова Кополовца FootballHub.

Напомним, Минай занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 13 очков.