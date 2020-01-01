Шевчук раскритиковал одного из лидеров Динамо

Специалист дал рекомендации украинскому защитнику Виталию Миколенко.

Бывший футболист Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о защитнике киевского Динамо Виталии Миколенко.

"Миколенко - футолист очень высокого уровня, перспективный, одаренный, но в последнее время он сбавил. Раньше он был более агрессивным в атаке, более надежен в обороне, но в последнее время этого не видно.

Виталий должен прибавить, вернуться на тот уровень, на котором он был полгода назад", - приводит слова Шевчука Футбол 1/2/3.

В текущем сезоне УПЛ Миколенко провел 14 игр, в которых сделал одну голевую передачу.