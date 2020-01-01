Матчи сборной Украины в Киеве могут пройти со зрителями

УАФ рассматривает возможность тестирования зрителей перед матчами сборной.

Украинская футбольная ассоциация рассматривает возможность провести мартовские матчи сборной Украины со зрителями, несмотря на запрет со стороны столичных властей.

«Матчи сборной против Казахстана и Финляндии со зрителями провести невозможно, потому что есть решение КГГА. Но УАФ рассматривает сценарий, где болельщики на входе проходят тестирование. Мы понимаем, что ковид может вмешаться в любой момент», - сообщил директор телеканалов Футбол Александр Денисов.

Напоминаем, что 28 и 31 марта в Киеве пройдут матчи сборной Украины против команд Казахстана и Финляндии в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года, которые изначально должны были пройти во Львове.