CAS озвучил решение по матчу Украина – Швейцария

Суд в Лозанне оставил в силе решение УЕФА.

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененного поединка Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария - Украина, который должен состояться 17 ноября 2020, сообщает УАФ.

“В материалах конкретных доказательств, подтверждающих, что УАФ не действовал согласно протоколу, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Никто просто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19“, - отметил CAS в своем решении.

Напомним, после матча УЕФА принял решение присудить украинской сборной 0:3 в матче со Швейцарией, который должен был состояться 17 ноября.

Таким образом, Украина заняла последнее место в группе Лиги наций, покинув элитный дивизион.