Форвард Зари Аллахъяр вызван в сборную Ирана

Нападающий может сыграть за национальную команду.

В нынешнем сезоне в составе луганской Зари выступает сразу два иранских нападающих.

Аллахъяр Сайядманеш, как сообщает пресс-служба Зари, получил вызов в национальную сборную своей страны.

Сайядманеш вызван в сборную Ирана ФК Заря

Для нападающего это не первый вызов. Ранее он уже успел дебютировать в команде в товарищеском матче против Сирии (5:0), проведя на поле всего 10 минут, которых ему хватило для того, чтобы забить гол.

Футболист примет участие в тренировочном процессе сборной с 21 по 30 марта.