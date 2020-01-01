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Форвард Зари Аллахъяр вызван в сборную Ирана

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Нападающий может сыграть за национальную команду.
Аллахъяр Сайядманеш
Аллахъяр Сайядманеш
Заря Луганск

В нынешнем сезоне в составе луганской Зари выступает сразу два иранских нападающих. 

Аллахъяр Сайядманеш, как сообщает пресс-служба Зари, получил вызов в национальную сборную своей страны.

Сайядманеш вызван в сборную Ирана
Сайядманеш вызван в сборную Ирана
ФК Заря

Для нападающего это не первый вызов. Ранее он уже успел дебютировать в команде в товарищеском матче против Сирии (5:0), проведя на поле всего 10 минут, которых ему хватило для того, чтобы забить гол.

Футболист примет участие в тренировочном процессе сборной с 21 по 30 марта.

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Теги: Аллахъяр Сайядманеш, сборная Ирана, футбол
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