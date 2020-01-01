Лучано Лучи - о возможной отставке: Это незаконно и невозможно

Итальянский функционер отреагировал на недавнее заявление Олимпика.

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи объяснил, почему клубы украинской Премьер-лиги не могут влиять на работу судейского корпуса.

"Что я сделаю, если клубы потребуют моей отставки? Вы не хотите понять? Это незаконно и невозможно. У клубов нет власти в этих вопросах. Они не могут вмешиваться в вопросы судейства.

Это прописано в регламенте ФИФА по вопросам арбитража: "Организация структуры и разработка нормативных положений системы арбитража должны совершаться исключительно под контролем национальной ассоциации, и ни при каких обстоятельствах они не могут быть подданы любому влиянию или контролю со стороны других органов, таких, как лиги, объединения или государственные структуры".

Время для перемен? Это так по-украински. Когда во всем мире иначе. Только ФИФА может менять правила, а не президент одного клуба. Эти требования неправомерные", - заявил Лучи в эфире ПроФутбол Digital.

Напомним, что в начале марте президент Олимпика Владислав Гельзин в нецензурной форме высказался о судьях поединка с донецким Шахтером (1:0), раскритиковав при этом работу Лучано Лучи. После этого дончане инициировали встречу руководителей клубов УПЛ по поводу недоверия к функционеру.

Также руководство Олимпика обратилось в КДК УАФ по поводу поведения главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в соцсетях.