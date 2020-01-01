Олимпик обратился в КДК УАФ по поводу высказываний Лучи
Клуб ждет от УАФ проверки фактов неспортивного поведения функционера.
Олимпик направил письменное обращение в КДК УАФ по поводу поведения главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в соцсетях.
Об этом пишет пресс-служба донецкого клуба.
К своему обращению они прикрепили распечатки Telegram-чата Лучи, где он нелицеприятно высказывался в адрес игроков, тренеров и президентов клубов Favbet Лиги.
Клуб призывает КДК УАФ проверить факты неспортивного поведения в записях главы Комитета арбитров.
Напомним, что президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, какие последствия могут ожидать его после нецензурных высказываний о судьях поединка с донецким Шахтером.
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