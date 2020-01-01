Олимпик обратился в КДК УАФ по поводу высказываний Лучи

Клуб ждет от УАФ проверки фактов неспортивного поведения функционера.

Олимпик направил письменное обращение в КДК УАФ по поводу поведения главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в соцсетях.

Об этом пишет пресс-служба донецкого клуба.

К своему обращению они прикрепили распечатки Telegram-чата Лучи, где он нелицеприятно высказывался в адрес игроков, тренеров и президентов клубов Favbet Лиги.

Клуб призывает КДК УАФ проверить факты неспортивного поведения в записях главы Комитета арбитров.

Напомним, что президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, какие последствия могут ожидать его после нецензурных высказываний о судьях поединка с донецким Шахтером.