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Олимпик обратился в КДК УАФ по поводу высказываний Лучи

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Клуб ждет от УАФ проверки фактов неспортивного поведения функционера.
Лучано Лучи
Лучано Лучи
ФК Олимпик Донецк

Олимпик направил письменное обращение в КДК УАФ по поводу поведения главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в соцсетях.

Об этом пишет пресс-служба донецкого клуба.

К своему обращению они прикрепили распечатки Telegram-чата Лучи, где он нелицеприятно высказывался в адрес игроков, тренеров и президентов клубов Favbet Лиги.

Клуб призывает КДК УАФ проверить факты неспортивного поведения в записях главы Комитета арбитров.

Напомним, что президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, какие последствия могут ожидать его после нецензурных высказываний о судьях поединка с донецким Шахтером.

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Теги: УАФ, Олимпик, Лучано Лучи
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