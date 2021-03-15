Поединок ПФК Львов — Шахтер проведут в Харькове
Арену-Львов готовят к отборочным матчам чемпионата мира-2022.
Матч 19-го тура Favbet Лиги между ПФК Львов и Шахтером состоится на харьковском стадионе ОСК Металлист.
Об этом сообщает официальный сайт львовской команды.
Отмечается, что поединок пришлось перенести из-за того, что в конце марта сборная Украины сыграет на Арене-Львов против Финляндии и Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022 и поле нужно подготовить к этим поединкам.
Матч ПФК Львов — Шахтер начнется в 17:00 в воскресенье, 21 марта.
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