Поединок ПФК Львов — Шахтер проведут в Харькове

Арену-Львов готовят к отборочным матчам чемпионата мира-2022.

Матч 19-го тура Favbet Лиги между ПФК Львов и Шахтером состоится на харьковском стадионе ОСК Металлист.

Об этом сообщает официальный сайт львовской команды.

Отмечается, что поединок пришлось перенести из-за того, что в конце марта сборная Украины сыграет на Арене-Львов против Финляндии и Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022 и поле нужно подготовить к этим поединкам.

Матч ПФК Львов — Шахтер начнется в 17:00 в воскресенье, 21 марта.