Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Поединок ПФК Львов — Шахтер проведут в Харькове

Комментариев: 0
Арену-Львов готовят к отборочным матчам чемпионата мира-2022.
Шахтер — ПФК Львов
Шахтер — ПФК Львов
ПФК Львов

Матч 19-го тура Favbet Лиги между ПФК Львов и Шахтером состоится на харьковском стадионе ОСК Металлист.

Об этом сообщает официальный сайт львовской команды.

Отмечается, что поединок пришлось перенести из-за того, что в конце марта сборная Украины сыграет на Арене-Львов против Финляндии и Казахстана в отборе на чемпионат мира-2022 и поле нужно подготовить к этим поединкам.

Матч ПФК Львов — Шахтер начнется в 17:00 в воскресенье, 21 марта.

Поделись:
Теги: Шахтер, Львов, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  15.03.2021, 18:26
Оценка:  0
гость
Рагули с предателями поиграют
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь