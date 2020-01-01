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Миколенко провел сотый матч за Динамо Киев

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Поединок с Зарей стал важным для двух игроков "бело-синих".
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

В рамках 18-го тура УПЛ луганская Заря принимала Динамо Киев.

Этот матч стал знаменательным для защитника столичного клуба Виталия Миколенко. Он провел провел 100-й матч в футболке "бело-синих".

На его счету 65 игр в чемпионатах Украины, 26 – в еврокубках, 8 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке.

21-летний футболист дебютировал за Динамо летом 2017 года в матче против Стали. Он заменил Иосипа Пиварича.

Не менее важны этот матч стал для капитана команды, Сергея Сидорчука. Игрок сыграл за Динамо 250-й поединок.

В целом Сидорчук провел 162 встречи в УПЛ, 61 – в еврокубках, 21 – в Кубке, 6 – в Суперкубке.

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Теги: Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Динамо Киев
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