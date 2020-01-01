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Гельзин: Мне хотят дать пожизненную дисквалификацию

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Президент донецкого клуба не считает себя виновным.
Владислав Гельзин
Владислав Гельзин
ФК Олимпик Донецк

Скандальный президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, какие последствия могут ожидать его после нецензурных высказываний о судьях поединка с донецким Шахтером.

"Есть слухи, доходит информация, что мне хотят дать пожизненную дисквалификацию. Но на каком основании? Да, я пришел в судейскую комнату, но не было ни рукоприкладства, ни угроз здоровью и жизни арбитров", - заявил Гельзин в интервью Бомбардиру.

Он добавил, что больше "не позволит вытирать об себя ноги".

Также по словам функционера, руководство Олимпика отправило запрос на отстранение главы комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранки.

"Мы готовим второе письмо, с просьбой отстранить Баранку на время расследования. Потому что он заангажированное лицо и уже дал интервью, в котором рассказал, что будет делать в этой ситуации", - поведал Гельзин.

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Теги: Владислав Гельзин, футбол, Олимпик, УПЛ
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