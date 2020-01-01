Зубков получил травму накануне мартовских матчей сборной Украины

Украинец травмировался в матче чемпионата Венгрии.

Нападающий сборной Украины и венгерского Ференцвароша Александр Зубков получил травму в поединке чемпионата против Пакша (5:2).

О травме украинца сообщил главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.

"У Зубкова травма ноги. Надеюсь, там нет ничего серьезного. Пока мы не знаем, когда он восстановится. Более подробная информация будет через несколько дней", — цитирует Реброва пресс-служба "фради".

Отметим, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил Зубкова в список футболистов, которые могут сыграть в рамках квалификации к ЧМ-2022