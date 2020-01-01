COVID-19 может "перенесли" мартовские матчи сборной со Львова в Харьков

Львов может оказаться в "красной зоне" из-за большого количества заболевших коронавирусом.

Сборная Украины по футболу первые домашние матчи квалификации ЧМ-2022 может провести в Харькове, а не Львове.

Как сообщает Спортивка, мартовские матчи национальной команды могут быть перенесены из-за вероятности внесения Львовской области в "красную зону" из-за высокого распространения коронавируса. В таком случае, проведение спортивных мероприятий будет запрещено.

Отмечается, что УАФ примет решение, где проводить матчи сборной, во вторник, 16 марта. Украина после выездного матча с Францией 28 марта сыграет против Финляндии и 31-го – с Казахстаном.

Ранее Андрей Шевченко огласил список на мартовские матчи сборной.