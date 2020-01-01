Луческу признан лучшим тренером 18-го тура УПЛ
Наставник киевского Динамо получил престижную награду по итогам прошедшего тура УПЛ.
Наставник Динамо Мирча Луческу признан лучшим тренером 18-го тура Favbet Лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.
В рамках 18-го тура киевское Динамо обыграло луганскую Зарю в центральном матче уик-энда УПЛ.
Стоит отметить, что награду "Лучший футболист тура" получил капитан Динамо Сергей Сидорчук.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Динамо.
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