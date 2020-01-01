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Луческу признан лучшим тренером 18-го тура УПЛ

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Наставник киевского Динамо получил престижную награду по итогам прошедшего тура УПЛ.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Динамо Киев

Наставник Динамо Мирча Луческу признан лучшим тренером 18-го тура Favbet Лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В рамках 18-го тура киевское Динамо обыграло луганскую Зарю в центральном матче уик-энда УПЛ.

Мирча Луческу - лучший тренер 18-го тура УПЛ
Мирча Луческу - лучший тренер 18-го тура УПЛ
УПЛ

Стоит отметить, что награду "Лучший футболист тура" получил капитан Динамо Сергей Сидорчук.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Динамо.

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Теги: Мирча Луческу, Динамо, футбол, УПЛ
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