Капитан Динамо признан лучшим футболистом 18-го тура УПЛ
Сергей Сидорчук помог Динамо одержать победу над Зарей.
Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук признан лучшим игроком по итогам 18-го тура Favbet Лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.
В голосовании Сидорчук опередил Артема Довбика из Днепра-1 и Тете из Шахтера.
В матче против Зари капитан Динамо отметился ассистом на Артема Беседина, а затем забил фантастический мяч ударом слету из-за пределов штрафной после подачи углового.
Напомним, Динамо на выезде обыграло Зарю благодаря быстрым голам во втором тайме. На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча УПЛ.
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