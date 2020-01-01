Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Капитан Динамо признан лучшим футболистом 18-го тура УПЛ

Комментариев: 0
Сергей Сидорчук помог Динамо одержать победу над Зарей.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
Динамо Киев

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук признан лучшим игроком по итогам 18-го тура Favbet Лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В голосовании Сидорчук опередил Артема Довбика из Днепра-1 и Тете из Шахтера.

Сергей Сидочук - лучший футболист 18-го тура УПЛ
Сергей Сидочук - лучший футболист 18-го тура УПЛ
УПЛ

В матче против Зари капитан Динамо отметился ассистом на Артема Беседина, а затем забил фантастический мяч ударом слету из-за пределов штрафной после подачи углового.

Напомним, Динамо на выезде обыграло Зарю благодаря быстрым голам во втором тайме. На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча УПЛ.

Поделись:
Теги: Сергей Сидорчук, футбол, УПЛ, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь