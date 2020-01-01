Капитан Динамо признан лучшим футболистом 18-го тура УПЛ

Сергей Сидорчук помог Динамо одержать победу над Зарей.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук признан лучшим игроком по итогам 18-го тура Favbet Лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В голосовании Сидорчук опередил Артема Довбика из Днепра-1 и Тете из Шахтера.

Сергей Сидочук - лучший футболист 18-го тура УПЛ УПЛ

В матче против Зари капитан Динамо отметился ассистом на Артема Беседина, а затем забил фантастический мяч ударом слету из-за пределов штрафной после подачи углового.

Напомним, Динамо на выезде обыграло Зарю благодаря быстрым голам во втором тайме. На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча УПЛ.