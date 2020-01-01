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Игрок Миная вызван в сборную Азербайджана

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Джанни Де Бьязи на ближайшие матчи вызвал Анатолия Нуриева.
Анатолий Нуриев
Анатолий Нуриев
ФК Минай

Полузащитник закарпатского Миная Анатолий Нуриев получил вызов в сборную Азербайджана на мартовские квалификационные матчи чемпионата мира 2022 года, сообщает Azerisport.com.

По информации источника, Нуриев вошел в список 30 игроков, которых главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи вызвал на матчи против сборных Португалии, Сербии и товарищескую встречу со сборной Катара.

Стоит отметить, что Анатлоий Нуриев — единственный игрок в этом списке, который играет не в чемпионате Азербайджана.

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Теги: Минай, Анатолий Нуриев, сборная Азербайджана
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