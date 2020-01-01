Луческу: Ребята вытерпели, они молодцы

Мирча Луческу прокомментировал победу Динамо над Зарей.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал гостевую победу своей команды над луганской Зарей.

По словам Луческу, матч был очень сложным на интенсивном уровне, а у игроков Динамо накопилась усталость из-за того, что месяц приходиться играть по два матча в неделю.

«Матч вышел очень хорошим и интенсивным. В конце игры некоторым ребятам было сложно физически. Накопилась усталость, ведь уже месяц мы играем по два матча в неделю. Но ребята вытерпели, они молодцы», - приводит слова румынского специалиста официальный сайт киевского клуба.

Напомним, что матч против Зари стал юбилейным для капитана Динамо Сергея Сидорчука.