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Луческу: Ребята вытерпели, они молодцы

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Мирча Луческу прокомментировал победу Динамо над Зарей.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
facebook.com/fcdynamoua

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал гостевую победу своей команды над луганской Зарей.

По словам Луческу, матч был очень сложным на интенсивном уровне, а у игроков Динамо накопилась усталость из-за того, что месяц приходиться играть по два матча в неделю.

«Матч вышел очень хорошим и интенсивным. В конце игры некоторым ребятам было сложно физически. Накопилась усталость, ведь уже месяц мы играем по два матча в неделю. Но ребята вытерпели, они молодцы», - приводит слова румынского специалиста официальный сайт киевского клуба.

Напомним, что матч против Зари стал юбилейным для капитана Динамо Сергея Сидорчука.

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Теги: УПЛ, Динамо, Заря, Мирча Луческу
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