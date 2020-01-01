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Сидорчук сыграл 250 матчей в составе Динамо

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Игра против луганской Зари стала для Сергея Сидорчука юбилейной.
Сергей Сидорчук против Рубена Лофтус-Чика
Сергей Сидорчук против Рубена Лофтус-Чика
Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук сыграл за столичную команду 250 матчей, сообщает официальный сайт клуба.

Юбилейным стал гостевой матч чемпионата Украины против луганской Зари, который киевляне выиграли. В этой игре Сидорчук забил гол и занес в свою статистику результативный пас.

Дебютировал в составе Динамо нынешний капитан команды 10 марта 2013 года в матче чемпионата Украины против луцкой Волыни и стал 16-м игроком в истории клуба, который достиг отметки в 250 игр. Сегодняшний гол стал для Сергея Сидорчука 14-м в составе Динамо в матчах чемпионата Украины.

Напомним, что Динамо сегодня обыграло луганскую Зарю со счетом 2:0. 

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Теги: Динамо, Сергей Сидорчук
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