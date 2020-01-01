Сидорчук сыграл 250 матчей в составе Динамо

Игра против луганской Зари стала для Сергея Сидорчука юбилейной.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук сыграл за столичную команду 250 матчей, сообщает официальный сайт клуба.

Юбилейным стал гостевой матч чемпионата Украины против луганской Зари, который киевляне выиграли. В этой игре Сидорчук забил гол и занес в свою статистику результативный пас.

Дебютировал в составе Динамо нынешний капитан команды 10 марта 2013 года в матче чемпионата Украины против луцкой Волыни и стал 16-м игроком в истории клуба, который достиг отметки в 250 игр. Сегодняшний гол стал для Сергея Сидорчука 14-м в составе Динамо в матчах чемпионата Украины.

Напомним, что Динамо сегодня обыграло луганскую Зарю со счетом 2:0.