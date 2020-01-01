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Александрия — Олимпик 2:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Александрия одержала убедительную победу над Олимпиком.

Александрия со счетом 2:0 обыграла донецкий Олимпик в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины.

Хозяева забили по одному голу в каждом из таймов. В середине первой половины игры Валерий Бондаренко открыл счет, замкнув навес Романа Вантуха с углового, а на последней минуте Тимур Стецьков забил второй гол после подачи со штрафного удара.

Александрия - Олимпик - 2:0

Голы: Бондаренко (28), Стецьков (90)

Александрия: Панькив, Пашаев (Мирошниченко, 46), Бондаренко, Дубра, Лучкевич (Стецьков, 79), Банада, Гречишкин, Вантух, Третьяков (Шастал, 89), Ситало, Устименко (Новиков, 67 (Калюжный, 89))

Олимпик: Халими, Лебеденко, Драме, Зотько, Пасич, Завийский, Романовский, Политыло, Альваренга (Каргбо, 64), Таллес, Нкенг.

Предупреждения: Ситало, Банада - Драме, Романовский.

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Теги: УПЛ, Александрия, Олимпик
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