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Александрия дома выиграла у Олимпика

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Хозяева забили два безответных гола.
Александрия - Олимпик
Александрия - Олимпик
ФК Александрия

Александрия обыграла донецкий Олимпик в заключительном матче 18-го тура чемпионата Украины.

Уже на первых минутах у Александрии было три момента, чтобы открыть счет. Сначала ошибся вратарь Олимпика Бетим Халими, а затем Евгений Банада, замыкая подачу с углового, пробил выше ворот. Через десять минут Валерий Бондаренко забросил на Валерия Лучкевича, который не попал в ближний угол ворот. А в середине первого тайма хозяева открыли счет с очередного углового — Роман Вантух выполнил навес, который точно замкнул Бондаренко. За пять минут до перерыва Артем Ситало едва не удвоил — его удар в верхний угол ворот обезвредил Халими.

Во втором тайме моментов было еще меньше. На 63-й минуте Халими справился с дальним ударом Дмитрия Гречишкина, а за три минуты до конца основного времени косовар обезвредил удар вышедшего на замену Андрея Новикова с близкого расстояния. Однако через пару минут Тимур Стецьков смог точно в угол ворот замкнуть подачу со штрафного удара и установил окончательный счет в матче — 2:0 в пользу Александрии.

После этой победы Александрия делит с Колосом из Ковалевки шестое-седьмое место. Олимпик с Мариуполем делит девятую-десятую позиции в турнирной таблице.

Александрия - Олимпик - 2:0

Голы: Бондаренко (28), Стецьков (90)

Александрия: Панькив, Пашаев (Мирошниченко, 46), Бондаренко, Дубра, Лучкевич (Стецьков, 79), Банада, Гречишкин, Вантух, Третьяков (Шастал, 89), Ситало, Устименко (Новиков, 67 (Калюжный, 89))

Олимпик: Халими, Лебеденко, Драме, Зотько, Пасич, Завийский, Романовский, Политыло, Альваренга (Каргбо, 64), Таллес, Нкенг.

Предупреждения: Ситало, Банада - Драме, Романовский.

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Теги: УПЛ, Александрия, Олимпик
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