Динамо — Заря 2:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Киевское Динамо одержало победу со счетом 2:0 над луганской Зарей в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины.
Оба гола киевляне забили в начале второго тайма. Сначала отличился Артем Беседин, которому ассистировал Сергей Сидорчук, а через пару минут сам Сидорчук дальним ударом под перекладину замкнул подачу Николая Шапаренко с углового.
Заря - Динамо 0:2
Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 58.
Заря: Василь - Фаворов (Грмов, 79), Вернидуб (Хомченовский, 79), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 84) - Назарина - Юрченко, Кабаев (Иванисеня, 61) - Кочергин - Аллахьяр, Гладкий (Шахаб, 61).
Динамо Киев: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук - Цыганков (Леднев, 87), Шапаренко (Шепелев, 88), Буяльский, Де Пена - Беседин (Супряга, 86).
Предупреждения: Жуниньо, Иванисеня, Абу Ханна - Буяльский, Шепелев.
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