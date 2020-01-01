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Динамо — Заря 2:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Динамо одержало важную победу в борьбе за чемпионство .

Киевское Динамо одержало победу со счетом 2:0 над луганской Зарей в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины.

Оба гола киевляне забили в начале второго тайма. Сначала отличился Артем Беседин, которому ассистировал Сергей Сидорчук, а через пару минут сам Сидорчук дальним ударом под перекладину замкнул подачу Николая Шапаренко с углового.

Заря - Динамо 0:2

Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 58.

Заря: Василь - Фаворов (Грмов, 79), Вернидуб (Хомченовский, 79), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 84) - Назарина - Юрченко, Кабаев (Иванисеня, 61) - Кочергин - Аллахьяр, Гладкий (Шахаб, 61).

Динамо Киев: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук - Цыганков (Леднев, 87), Шапаренко (Шепелев, 88), Буяльский, Де Пена - Беседин (Супряга, 86).

Предупреждения: Жуниньо, Иванисеня, Абу Ханна - Буяльский, Шепелев.

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Теги: УПЛ, Динамо, Заря
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