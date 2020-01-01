Динамо в гостях обыграло Зарю благодаря голам Беседина и Сидорчука

Столичный клуб одержал важную победу в борьбе за чемпионский титул.

Киевское Динамо обыграло луганскую Зарю в гостевом матче 18-го тура чемпионата Украины.

Первый тайм прошел относительно спокойно. В середине тайма вратарь Зари Никола Василь перехватил не позволил забить Виталию Буяльскому, который практически вышел один на один. Вскоре дважды не забил Аллахьяр Саядманеш и команды ушли на перерыв при нулевой ничьей.

А через десять минут после начала второго тайма Динамо открыло счет — Артем Беседин точным ударом замкнул фланговую передачу Сергея Сидорчука. Сразу же Беседин мог оформлять дубль, но Василь перевел его удар на угловой, подачу с которого точным дальним ударом замкнул Сидорчук, который сделал счет 2:0. В дальнейшем команды обменялись еще несколькими неточными ударами и матч завершился победой киевлян.

После этой победы Динамо лидирует в чемпионате Украины с отрывом в четыре очка от занимающего второе место донецкого Шахтера. А Заря идет на третьем месте, отставая от киевлян на 11 очков.

Заря - Динамо 0:2

Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 58.

Заря: Василь - Фаворов (Грмов, 79), Вернидуб (Хомченовский, 79), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 84) - Назарина - Юрченко, Кабаев (Иванисеня, 61) - Кочергин - Аллахьяр, Гладкий (Шахаб, 61).

Динамо Киев: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук - Цыганков (Леднев, 87), Шапаренко (Шепелев, 88), Буяльский, Де Пена - Беседин (Супряга, 86).

Предупреждения: Жуниньо, Иванисеня, Абу Ханна - Буяльский, Шепелев.