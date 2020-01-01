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Шахтер — Десна 4:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Тете и Соломон сделали дубли.

Шахтер - Десна
Шахтер - Десна
desna.football

Донецкий Шахтер со счетом 4:0 обыграл черниговскую десну в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины.

В середине первого тайма Тете открыл счет, реализовав пенальти за фол Максима Имерекова и Сергее Кривцове в штравной площадке Десны. А во второй половине игры черниговский клуб пропустил три гола за пять минут. Сначала Манор Соломон точным ударом завершил комбинацию Марлоса и Дентиньо, затем он же сделал дубль с подачи Алана Патрика. А за 10 минут до завершения основного времени Тете после индивидуального прохода оформил дубль и установил окончательный счет в этой игре — 4:0 в пользу Шахтера.

Шахтер — Десна 4:0

Голы: Тете 34 (пенальти), Соломон, 74, Соломон, 77, Тете, 80

Шахтер: Трубин — Додо, Матвиенко, Кривцов, Бондарь — Тете (Тайсон, 81), Алан Патрик (Судаков, 81), Маркос Антонио (Марлос, 60), Майкон — Соломон (Коноплянка, 81), Мораес (Дентиньо, 71).

Десна: Паст (Литовка, 88) — Тамм, Имереков, Полегенько, Мостовой — Картушов (Сухоцкий, 86), Огиря, Гуцуляк — Калитвинцев (Арвеладзе, 76), Тотовицкий (Безбородько, 86), Чепурненко (Дегтярев, 46).

Предупреждения: Огиря, Имереков — Матвиенко, Додо.

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Теги: УПЛ, Шахтер, Заря
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