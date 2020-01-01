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Шахтер дома крупно обыграл Десну

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Хозяева забили четыре сухих гола.
Шахтер - Десна
Шахтер - Десна
facebook.com/desnafc

Донецкий Шахтер крупно обыграл черниговскую Десны в домашнем матче 18-го тура чемпионата Украины.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма. Сергей Кривцов упал в штрафной площадке Десны в борьбе с Максимом Имерековым и судья Игорь Пасхал после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал Тете. До перерыва Десна создала два момента, но ни один из них не стаз результативным — вратарь Шахтера Анатолий Трубин перевел на угловой удар Алексей Гуцуляка, а Андрей Тотовицкий, замыкая навес Павла Полегенько, попал в штангу.

В середине второго тайма Десна пропустила три гола за пять минут. Сначала Манор Соломон точным ударом завершил комбинацию, которую разыграли они с Марлосом и Дентиньо.  Через три минуты Соломон, получив мяч от Алана Патрика, забил второй гол с угла вратарской площадки. А еще через три минуты Тете забил четвертый гол после индивидуального прохода. Тайсон мог забивать пятый гол, но слишком далеко отпустил мяч, не смог выйти один на один с вратарем Десны Евгением Пастом. И матч завершился со счетом 4:0 в пользу Шахтера.

После этой победы Шахтер занимает второе место в чемпионате Украины и отстает от киевского Динамо на четыре очка. Десна продолжает оставаться на четвертом месте с отставанием от лидера в 13 очков.

Шахтер — Десна 4:0

Голы: Тете 34 (пенальти), 80, Соломон, 74, 77.

Шахтер: Трубин — Додо, Матвиенко, Кривцов, Бондарь — Тете (Тайсон, 81), Алан Патрик (Судаков, 81), Маркос Антонио (Марлос, 60), Майкон — Соломон (Коноплянка, 81), Мораес (Дентиньо, 71).

Десна: Паст (Литовка, 88) — Тамм, Имереков, Полегенько, Мостовой — Картушов (Сухоцкий, 86), Огиря, Гуцуляк — Калитвинцев (Арвеладзе, 76), Тотовицкий (Безбородько, 86), Чепурненко (Дегтярев, 46).

Предупреждения: Огиря, Имереков — Матвиенко, Додо.

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Теги: УПЛ, Шахтер, Десна
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