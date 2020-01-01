Мариуполь — Колос 1:4 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Колос одержал убедительную гостевую победу над Мариуполем.

Мариуполь - Колос facebook.com/mariupolfc

Колос из Ковалевки со счетом 4:1 обыграл Мариуполь в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины.

Денис Костышин забил один из голов и занес в свою статистику две голевые передачи, с которых Вячеслав Чурко открыл счет и Владимир Лысенко забил четвертый гол Колоса. Еще один гол у гостей забил Евгений Новак в начале второго тайма. Мариуполь ответил лишь голом Артема Бондаренко перед уходом на перерыв.

Мариуполь — Колос 1:4

Голы: Бондаренко, 45+1 — Чурко, 5, Костышин, 29, Новак, 48, Лысенко, 61

Мариуполь: Кудрик — Стасюк (Драмбаев, 51), Мампасси, Чоботенко, Меличенко (Кирюханцев, 67)) — Чех, Мишнев — Топалов (Очеретько, 51), Бондаренко, Горбунов (Кащук, 46) — Кулаков

Колос: Кучерук — Золотов, Петров, Новак, Черноморец — Задоя, Ориховский (Милько, 56) — Антюх, Чурко (Задоя, 40), Костышин (Исаенко, 73) — Лысенко (Нгамба, 73)

Предупреждения: Кулаков, Чоботенко — Нгамба, Антюх, Золотов