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Колос в гостях крупно обыграл Мариуполь

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Денис Костышин забил и отдал две голевые передачи.
Мариуполь - Колос
Мариуполь - Колос
facebook.com/mariupolfc

Колос из Ковалевки крупно обыграл Мариуполь в гостевом матче 18-го тура чемпионата Украины.

Гости забили уже на четвертой минуте, однако гол Владимира Лысенко был отменен из-за фола в атаке. Однако сразу же Колос забил чисто — Денис Костышин в штрафной плозадке Мариуполя головой скинул мяч на Вячеслава Чурко, который точно пробил с десяти метров. Вскоре вратарь ковалевцев Владислав Кучерук за десять минут обезвредил три опасных удара игроков хозяев. На это Колос ответил еще одним голом — Денис Костышин замкнул навес Павла Ориховского. В компенсированное время Мариуполь отыграл один гол — Петр Стасюк навесил на Артема Бондаренко, который в падении переправил мяч в ворота гостей.

Однако, срауз после начала второй половину игры грубо ошибся вратарь Мариуполя Олег Кудрик и Евгений Новак без проблем забил третий гол Колоса. А через 15 минут Костышин подал со штрафного, а Лысенко головой переправил мяч в угол ворот. Колос мог забить пятый гол — после удара Дениса Антюха и рикошета мяч чудом не попал в ворота Мариуполя. В итоге матч завершился убедительной победой Колоса со счетом 4:1.

После этой победы ковалевцы поднялись на шестую позицию. Мариуполь делит девятое-десятое место с Олимпиком из Донецка.

Мариуполь — Колос 1:4

Голы: Бондаренко, 45+1 — Чурко, 5, Костышин, 29, Новак, 48, Лысенко, 61

Мариуполь: Кудрик — Стасюк (Драмбаев, 51), Мампасси, Чоботенко, Меличенко (Кирюханцев, 67)) — Чех, Мишнев — Топалов (Очеретько, 51), Бондаренко, Горбунов (Кащук, 46) — Кулаков

Колос: Кучерук — Золотов, Петров, Новак, Черноморец — Задоя, Ориховский (Милько, 56) — Антюх, Чурко (Задоя, 40), Костышин (Исаенко, 73) — Лысенко (Нгамба, 73)

Предупреждения: Кулаков, Чоботенко — Нгамба, Антюх, Золотов

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Теги: УПЛ, Колос, Мариуполь
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