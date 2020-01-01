Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Динамо произошел конфликт с Луческу

Комментариев: 0
Наставник команды игнорирует датского легионера.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Накануне центрального матча 18-го тура чемпионата Украины, в котором Динамо встретится с Зарей, оказалось, что главный тренер киевлян Мирча Луческу имеет конфликт с датским легионером команды Миккелем Дуэлундом.

Об этом в комментарии 1927.kiev.ua поведал председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный.

"Член Ассоциации футболистов Украины Миккель Дуэлунд обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с Динамо. С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Суркису Игорю Михайловичу. Это было неделю назад.

Среди прочих – отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелю – ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунд – один из лучших в команде. Сборы показали, что выглядит очень прилично. У нас с Игорем Михайловичем состоялся телефонный разговор, и он сказал, что все вопросы по контракту уладит, а Миккелю дадут шанс", - начал рассказал Печерный.

Луческу выполнил просьбу, а потом снова начал игнорировать игрока.

"После этого Дуэлунд вышел на 20 минут с Минаем, сыграл хорошо, затем попал в запас на Вильярреал и при невзрачной игре команды все равно остался на лавочке, хотя мог усилить игру, добавить остроты и креатива, нестандартных решений. Дуэлунд – точно не хуже футболистов основы.

После этой игры Миккель готовился к Заре со всеми. За пять минут до отправки на матч с Зарей, когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде", - добавил он.

Председатель Ассоциации футболистов Украины ждет от Луческу извинений перед игроком и перестать издеваться над ним.

"Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с Динамо, над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского Динамо", – заявил Олег Печерный.

Поделись:
Теги: Мирча Луческу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь