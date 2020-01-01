В Динамо произошел конфликт с Луческу

Наставник команды игнорирует датского легионера.

Накануне центрального матча 18-го тура чемпионата Украины, в котором Динамо встретится с Зарей, оказалось, что главный тренер киевлян Мирча Луческу имеет конфликт с датским легионером команды Миккелем Дуэлундом.

Об этом в комментарии 1927.kiev.ua поведал председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный.

"Член Ассоциации футболистов Украины Миккель Дуэлунд обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с Динамо. С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Суркису Игорю Михайловичу. Это было неделю назад.

Среди прочих – отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелю – ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунд – один из лучших в команде. Сборы показали, что выглядит очень прилично. У нас с Игорем Михайловичем состоялся телефонный разговор, и он сказал, что все вопросы по контракту уладит, а Миккелю дадут шанс", - начал рассказал Печерный.

Луческу выполнил просьбу, а потом снова начал игнорировать игрока.

"После этого Дуэлунд вышел на 20 минут с Минаем, сыграл хорошо, затем попал в запас на Вильярреал и при невзрачной игре команды все равно остался на лавочке, хотя мог усилить игру, добавить остроты и креатива, нестандартных решений. Дуэлунд – точно не хуже футболистов основы.

После этой игры Миккель готовился к Заре со всеми. За пять минут до отправки на матч с Зарей, когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде", - добавил он.

Председатель Ассоциации футболистов Украины ждет от Луческу извинений перед игроком и перестать издеваться над ним.

"Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с Динамо, над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского Динамо", – заявил Олег Печерный.