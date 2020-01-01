Ворскла — Днепр-1 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Украины

Ворскла дома минимально проиграла Днепру-1, играя в большинстве.

Ворскла - Днепр-1 vorskla.com.ua

Полтавская Ворскла со счетом 0:1 уступила Днепру-1 в домашнем матче 18-го тура чемпионат Украины.

Единственный гол в этом матче в конце первого тайма забил Артем Довбык, которы дальним ударом застиг врасплох вратаря полтавчан Дмитрия Ризныка. В начале второго тайма Днепр-1 остался в меньшинстве — вторую желтую карточку в матче получил Дуглас. Однако, численное преимущество Ворскле не помогло — матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Ворскла — Днепр-1 0:1

Гол: Довбик, 40

Ворскла: Ризнык — Чеснаков (Щербак, 72), Яворский, Альюн — Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр (Луизао, 46) — Степанюк, Кане — Кулач (Ребенок, 77).

Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Цуриков, 58), Игнатенко, Пихаленок (Ди Франко, 71), Чуже (Адамюк, 72) — Когут (Сваток, 58) — Довбик (Хобленко, 88).

Предупреждения: Скляр, Тилль, Челядин — Дуглас, Когут.