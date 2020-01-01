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Ворскла дома минимально уступила Днепру-1

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Гости завершали матч в меньшинстве.
Ворскла - Днепр-1
Ворскла - Днепр-1
vorskla.com.ua

Полтавская Ворскла проиграла Днепру-1 домашний матч 18-го тура чемпионата Украины.

Первый опасный момент в матче случился в конце первого тайма и он же стал реультативным. Артем Довбык точно пробил издали без шансов для не ожидавшего этого удара вратаря хозяев Дмитрия Ризныка.

Сразу после перерыва Днепр-1 остался в меньшинстве. Центральный защитник Дуглас в центре поля сфолил против Руслана Степанюка и получил вторую в матче желтую карточку. Однако и в большинстве у Ворсклы не получалось создавать возможности в атаке, и матч так и завершился победой Днепра-1 со счетом 1:0.

После этого поражения Ворскла занимает пятую позицию в чемпионате Украины. Днепр-1 поднялся на восьмое место.

Ворскла — Днепр-1 0:1

Гол: Довбик, 40

Ворскла: Ризнык — Чеснаков (Щербак, 72), Яворский, Альюн — Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр (Луизао, 46) — Степанюк, Кане — Кулач (Ребенок, 77).

Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Цуриков, 58), Игнатенко, Пихаленок (Ди Франко, 71), Чуже (Адамюк, 72) — Когут (Сваток, 58) — Довбик (Хобленко, 88).

Предупреждения: Скляр, Тилль, Челядин — Дуглас, Когут.

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Теги: УПЛ, Ворскла, Днепр-1
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