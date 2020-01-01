Минай — Ингулец 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Украины

Ингулец одержал минимальную победу над Минаем.

Ингулец - Минай ФК Минай

Ингулец из Петрово со счетом 1:0 обыграл закарпатский Минай в гостевом матче 18-го тура чемпионата Украины.

Елинственный гол у гостей в середине первого тайма забил Младен Бартулович, который реализовал пенальти после фола Даниила Карася в своей штрафной площадке на Ники Сичинаве. Футболист Миная за это нарушение также получил вторую в матче желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Минай — Ингулец 0:1

Гол: Бартулович, 27 (пенальти)

Минай: Попович — Кныш, Карась, Ковтун (Петрусенко, 32), Маембэ (Бойко, 57) — Пиняшко, Ткачук, Нуриев, Кожанов (Хахлев, 57) — Милевский (Снижко, 32), Шиндер (Ахмедзаде, 68).

Ингулец: Малыш — Ковалев, Салем, Кучеренко (Чайковский, 72) — Квасный, Балан — Запорожец, Шишка — Бартулович (Мкомола, 72), Щедрый (Синегуб, 90+3) — Сичинава (Шевцов, 90+3).

Предупреждения: Шиндер, Ковтун, Карась, Кныш — Кучеренко, Чайковский, Щедрый

Удаление: Карась.