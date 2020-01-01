Ингулец в гостях минимально обыграл Минай

Единственный гол гости забили с пенальти.

Ингулец из Петрово одержал минимальную победу над закарпатским Минаем в матче 18-го тура чемпионата Украины.

В начале игры команды больше фолили, чем создавали опасные моменты, и в середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве. Даниил Карась, у которого уже была желтая карточка, в своей штрафной площадке нарушил правила на Нике Сичинаве. А Младен Бартулович реализовал пенальти. До конца первого тайма Ингулец мог забивать еще дважды, но вратарь Миная Андрей Попович обезвредил удары Сичинавы и Артема Щедрого. Второй тайм прошел в очень медленном темпе, команды не смогли создать ни одной перспективной атаки и матч так и завершился победой Ингульца со счетом 1:0.

После этой победы Ингулец делит 10-11е место с Днепром-1, а Минай — 12-13ю позицию с львовским Рухом.

Минай — Ингулец 0:1

Гол: Бартулович, 27 (пенальти)

Минай: Попович — Кныш, Карась, Ковтун (Петрусенко, 32), Маембэ (Бойко, 57) — Пиняшко, Ткачук, Нуриев, Кожанов (Хахлев, 57) — Милевский (Снижко, 32), Шиндер (Ахмедзаде, 68).

Ингулец: Малыш — Ковалев, Салем, Кучеренко (Чайковский, 72) — Квасный, Балан — Запорожец, Шишка — Бартулович (Мкомола, 72), Щедрый (Синегуб, 90+3) — Сичинава (Шевцов, 90+3).

Предупреждения: Шиндер, Ковтун, Карась, Кныш — Кучеренко, Чайковский, Щедрый

Удаление: Карась.