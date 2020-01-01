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Зеленский подписал контракт с клубом Второй лиги Украины

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22-летний вратарь Никита Зеленский усилил одного из лидеров Второй лиги.
Никита Зеленский
Никита Зеленский
ФК Авангард

Последним зимним новичком Карпат Галич стал 22-летний вратарь Никита Зеленский, в прошлом году выступавший за Балканы.Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua

Ранее свои отношения с галичанами, которые не скрывают своего желания повыситься в классе, узаконили такие известные футболисты, как Игорь Худобьяк из Прикарпатья, Роман Никитюк Волынь), Вадим Семчук (Полесье).

Перед возвращением домой с зарубежного сбора подопечные Романа Гнатива победили перволиговый Металлист 1925 — 2:1 и разошлись миром с аматорами из ЛНЗ-Лебедин — 0:0.

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Теги: Никита Зеленский, Карпаты Галыч, футбол
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