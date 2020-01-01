Вратарь Динамо пополнил свою коллекцию двумя новыми медведями Bearbrick

Вратарь Динамо показал, что ему попалось в коробке.

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко давно собирает коллекцию медведей Bearbrick, которую накануне пополнил двумя новичками.

Бойко опубликовал фото дизайнерских мишек в своем Instagram, подписав "Добро пожаловать домой".

Bearbrick – это игрушечный силуэт медведей, коллекционирование которых очень популярно в мире.

Фигурки каждой серии выпускаются партиями из 24 одинаковых коробок, поэтому покупатель не знает заранее, какой персонаж ему попадется. В связи с этим, собрать полную коллекцию игрушек практически нереально.

Цена одной такой игрушки стартует от 3 тысяч гривен, а рекордная цена зафиксирована на аукционе в США – 200 тысяч долларов за игрушку.