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Вратарь Динамо пополнил свою коллекцию двумя новыми медведями Bearbrick

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Вратарь Динамо показал, что ему попалось в коробке.
Денис Бойко
Денис Бойко
Динамо Киев

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко давно собирает коллекцию медведей Bearbrick, которую накануне пополнил двумя новичками.

Бойко опубликовал фото дизайнерских мишек в своем Instagram, подписав "Добро пожаловать домой".

Bearbrick – это игрушечный силуэт медведей, коллекционирование которых очень популярно в мире.

Фигурки каждой серии выпускаются партиями из 24 одинаковых коробок, поэтому покупатель не знает заранее, какой персонаж ему попадется. В связи с этим, собрать полную коллекцию игрушек практически нереально.

Цена одной такой игрушки стартует от 3 тысяч гривен, а рекордная цена зафиксирована на аукционе в США – 200 тысяч долларов за игрушку.

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Теги: Денис Бойко
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