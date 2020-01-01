Шепелев сыграл 150-й матч в составе Динамо

Матч против Вильярреала стал для Владимира Шепелева юбилейным.

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев сыграл в составе столичной команды 150 матчей, сообщает официальный сайт клуба.

Юбилейным для Шепелева стал домашний матч Лиги Европы против испанского Вильярреала, который состоялся вчера, 11 марта. Дебютировал полузащитник в составе киевского клуба 25 февраля 2017 года в гостевом матче чемпионата Украины против луганской Зари, который Динамо выиграло со счетом 2:1.

Напоминаем, что матч против Вильярреала стал юбилейным также для Николая Шапаренко, который сыграл сто матчей в футболке Динамо.