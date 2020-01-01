Шапаренко сыграл 100 матчей за Динамо

Матч против Вильярреала стал для Николая Шапаренко юбилейным.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко сыграл 100 матчей за столичный клуб, сообщает официальный сайт команды.

Юбилейным для Шапаренко стал домашний матч Лиги Европы проив испанского Вильярреала, который состоялся вчера, 11 марта.

Дебютировал полузащитник в футболке столичного клуба 18 ноября 2017 года в гостевом матче чемпионата Украины против Звезды из Кропивницкого, который киевляне выиграли со счетом 2:0. Всего в составе Динамо Шапаренко забил 13 голов.