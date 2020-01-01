Поединок Франция - Украина обслужит немецкая бригада арбитров

Главный судья встречи - Тобиас Штилер.

В рамках первого тура отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде сыграет против Франции.

Данный поединок обслужит немцкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.

Ассистентами выступят Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер из Германии. Четвертый рефери - Кристьян Дингерт (Германия).

Делегатом ФИФА назначен Тибо де Гендт из Бельгии, а судейским наблюдателем станет Луис Медина Канталехо (Испания).

Матч Франция - Украина состоится 24-го марта на стадионе Стад де Франс. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.