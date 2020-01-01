Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Поединок Франция - Украина обслужит немецкая бригада арбитров

Комментариев: 0
Главный судья встречи - Тобиас Штилер.
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Getty Images

В рамках первого тура отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде сыграет против Франции.

Данный поединок обслужит немцкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.

Ассистентами выступят Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер из Германии. Четвертый рефери - Кристьян Дингерт (Германия).

Делегатом ФИФА назначен Тибо де Гендт из Бельгии, а судейским наблюдателем станет Луис Медина Канталехо (Испания).

Матч Франция - Украина состоится 24-го марта на стадионе Стад де Франс. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Тобиас Штилер, сборная Украины, сборная Франции, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь