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Олимпику запретили играть на стадионе Динамо

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В УАФ рассмотрели скандальный эпизод поединка с Шахтером.
Владислав Гельзин
Владислав Гельзин
ФК Олимпик Донецк

Организация матча УПЛ Олимпик - Шахтер на стадионе Динамо им. Лобановского со стороны хозяев поля не отвечала требованиям Регламента УПЛ и Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ.

К такому выводу пришел Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ), сообщается на официальном сайте УАФ.

Отмечается, что Олимпик не обеспечил надлежащего уровня безопасности при подготовке и проведении матча, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью.

Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований.

Учитывая, что клуб неоднократно был предупрежден о возможности запрета использования стадиона Динамо для проведения матчей УПЛ, ПФЛ и Кубка Украины по футболу, КДК УАФ принял решение о наложении на Олимпик штрафа в размере 500 000 грн за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ.

Клуб также предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторения нарушений.

КДК УАФ также запретил Олимпику использовать стадион Динамо им. Лобановского для проведением матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021 в связи с низким уровнем обеспечения безопасности на стадионе и невыполнением регламентных требований УПЛ и УАФ.

Более того, в связи с систематическими нарушениями норм регламентных требований КДК УАФ рекомендовал рассмотреть вопрос о запрете вообще использовать стадион Динамо для проведением матчей УПЛ, ПЛФ и Кубка Украины до конца сезона-2020/2021.

Напомним, что после матча со скандальным решением судьи отменить гол хозяев президент Олимпика Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам каналов.

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Теги: Олимпик, Шахтер, УПЛ, Владислав Гельзин
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