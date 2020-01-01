Кремень лишился основного полузащитника - источник

В первой части сезона хавбек провел 17 матчей.

Полузащитник Алексей Геловани покинул команду Первой лиги Кремень.

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

23-летний футболист перешел в команду из Полтавской области прошлым летом из латвийской Валмиеры. До этого Геловани выступал за юниорские команды донецкого Олимпика.

В составе Кремня Геловани провел 16 матчей и забил один мяч в Первой лиге, а также сыграл один поединок в Кубке Украины. В октябре болельщики команды признали его лучшим игроком месяца.