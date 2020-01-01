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Поединок Верес - Полесье перенесли на выходной день

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По просьбе фанов игру сместили на 20 марта.
Фанаты Вереса
Фанаты Вереса
ФК Верес

Матч 17-го тура Первой украинской лиги между Вересом и Полесьем состоится 20 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Вереса в Twitter.

Изначально матч был назначен пятницу, 19 марта, но поклонники обратились с просьбой перенести матч на выходной день.

Время и место проведения матча станут известны позже.

Верес возобновит сезон Первой лиги завтра, 12 марта, с выездного матча против Оболони. Начало — в 18:00.

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Теги: Верес, Полесье
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