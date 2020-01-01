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Президент Агробизнеса обжалует в CAS свою пожизненную дисквалификацию за избиение судьи

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Олег Собуцкий обратился в спортивный арбитражный суд.
Олег Собуцкий
Олег Собуцкий
fcab.com.ua

Президент Агробизнеса Олег Собуцкий намерен оспорить решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ о пожизненной дисквалификациив в спортивном арбитражном суд в Лозанне (CAS),

Летом прошлого года КДК УАФ пожизненно отстранил Собуцкого от любой деятельности, связанной с футболом.

Такое решение было принято после избмения группой людей, в том числе и Собуцким, арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги Агробизнес - Минай. В том поединке судья показал восемь желтых карточек игрокам Агробизнеса, а также назначил пенальти в ворота хозяев.

Позже апелляционный комитет УАФ оставил в силе пожизненную дисквалификацию Собуцкого, но функционер решил обратиться в CAS.

Как отмечает meta-ratings, Собуцкий уже внес оплату за рассмотрение дела.

Стоит отметить, что именно арбитр Юрий Иванов судил недавний матч 17-го тура УПЛ Олимпик - Шахтер, после которого в Украине вспыхнул судейский скандал.

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Теги: Олег Собуцкий, Агробизнес
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