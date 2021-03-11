Шахтер отказался отпускать Трубина в Италию

Молодой вратарь может продолжить карьеру в ТОП-чемпионате.

Главным открытием в составе донецкого Шахтера в нынешнем сезоне можно назвать Анатолия Трубина.

Член тренерского штаба Щахтера Карло Николини рассказал, что клуб уже получил несколько предложений по игроку.

"Несколько клубов связывались по поводу Трубина. Два предложения были из Италии, но это был не Милан. Тем не менее, предложения не устроили клуб, поскольку мы оцениваем Трубина в два раза дороже, чем нам предлагали", - рассказал Николини Teleradiostereo.