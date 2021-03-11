Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер отказался отпускать Трубина в Италию

Комментариев: 1
Молодой вратарь может продолжить карьеру в ТОП-чемпионате.
Анатолий Трубин
Анатолий Трубин
Шахтер Донецк

Главным открытием в составе донецкого Шахтера в нынешнем сезоне можно назвать Анатолия Трубина.

Член тренерского штаба Щахтера Карло Николини рассказал, что клуб уже получил несколько предложений по игроку.

"Несколько клубов связывались по поводу Трубина. Два предложения были из Италии, но это был не Милан. Тем не менее, предложения не устроили клуб, поскольку мы оцениваем Трубина в два раза дороже, чем нам предлагали", - рассказал Николини Teleradiostereo.

Поделись:
Теги: Анатолий Трубин, футбол, Шахтер, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.03.2021, 14:37
Оценка:  0
гость
Отдайте лучше Пятова. Можно даже бесплатно
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь