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Динамо подписало двух футболистов Ворсклы

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Илья Гаджук и Олег Власов пополнили ряды киевского Динамо.
Илья Гаджук
Илья Гаджук
ФК Ворскла

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте киевского Динамо, столичный коллектив заявил для участия во внутренних состязаниях двух новых футболистов.

Ими стали 18-летние полузащитники Илья Гаджук и Олег Власов, которые ранее выступали в составе юношеской команды полтавской Ворсклы.

Контракт с украинскими исполнителями был подписан сроком на три года.

Футболисты были заявлены за "бело-синих", и теперь смогут принимать участие в украинской Премьер-лиге, Кубке Украины, Суперкубке Украины, а также молодежном и юношеском первенствах.

Илья Гаджук пополнил состав полтавской Ворсклы лишь в сезоне-2019/20, до этого проходя обучение в ДЮСШ Каскад и КОДЮСШ в городе Счастливое. За время пребывания в составе "зелено-белых", он успел провести пять матчей в "элитном" первенстве.

Олег Власов также является воспитанником КОДЮСШ в городе Счастливое, однако начинал свой спортивный путь с академии Буковины. На его счету, так как и у Гаджука, пять матчей в УПЛ.

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Теги: Ворскла, Динамо, футбол, УПЛ
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