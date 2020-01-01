Динамо подписало двух футболистов Ворсклы

Илья Гаджук и Олег Власов пополнили ряды киевского Динамо.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте киевского Динамо, столичный коллектив заявил для участия во внутренних состязаниях двух новых футболистов.

Ими стали 18-летние полузащитники Илья Гаджук и Олег Власов, которые ранее выступали в составе юношеской команды полтавской Ворсклы.

Контракт с украинскими исполнителями был подписан сроком на три года.

Футболисты были заявлены за "бело-синих", и теперь смогут принимать участие в украинской Премьер-лиге, Кубке Украины, Суперкубке Украины, а также молодежном и юношеском первенствах.

Илья Гаджук пополнил состав полтавской Ворсклы лишь в сезоне-2019/20, до этого проходя обучение в ДЮСШ Каскад и КОДЮСШ в городе Счастливое. За время пребывания в составе "зелено-белых", он успел провести пять матчей в "элитном" первенстве.

Олег Власов также является воспитанником КОДЮСШ в городе Счастливое, однако начинал свой спортивный путь с академии Буковины. На его счету, так как и у Гаджука, пять матчей в УПЛ.