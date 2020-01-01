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Степаненко: Коваленко нужно время, чтобы адаптироваться к Аталанте

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Тарас Степаненко рассказал о своем экс-партнере Викторе Коваленко.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
Getty Images

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал о своем бывшем партнере Викторе Коваленко, который в феврале перешел в итальянскую Аталанту.

«Он интроверт и ему нужно время. Мне он говорил, что у Гасперини тренировки ужасны», - приводил слова Степаненко портал Tuttomercato со ссылкой на издание Corriere dello Sport.

В последствии полузащитник Шахтера на своей странице в Instagram извинился и объяснил, что его не так поняли:

«Я сказал, что тренировки в Аталанте очень сложные, и Виктору нужно время, чтобы адаптироваться к ним», - написал Степаненко.

Стоит отметить, что Виктор Коваленко в составе Аталанты еще не играл.

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Теги: Шахтер, Аталанта, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Джан Пьеро Гасперини
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