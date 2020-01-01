Луческу: Нет никаких приоритетов среди турниров

Мирча Луческу считает одинаково важными все турниры, в которых играет Динамо.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал об отношении столичного клуба к разным турнирам.

По словам Луческу, для него все турниры, в которых играет Динамо, одинаково важны.

«Нет никаких приоритетов. Мы не на рынке, чтобы торговаться. Самая важная игра – следующая. Победа всегда приносит энтузиазм, радость, позитив, хорошее настроение, это все только идет на пользу игрокам», - приводил слова румынского специалиста официальный сайт Динамо.

Напоминаем, что завтра Динамо сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала.